Shiba Inu: Der Token wird die beliebteste Kryptowährung im Jahr 2021!

In einem kürzlichen Tweet verkündete die weltweit am meisten referenzierte Website zur Verfolgung von Kryptowährungspreisen CoinMarketCap, dass Shiba Inu (CRYPTO:SHIB) die am meisten angesehene Kryptowährung im Jahr 2021 war. Es ist derzeit die 13. größte Kryptowährung der Welt, mit einer Marktkapitalisierung von über 20 Milliarden US-Dollar.

Das ist passiert

Laut CoinMarketCap verzeichnete Shiba Inu in den letzten 12 Monaten mehr als 188 Millionen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung