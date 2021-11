Shiba Inu: Sollten AMC-Theater die Shiba Inu-Zahlungsoption unterstützen?

Überblick

Die ersten Ergebnisse einer Umfrage, die AMC Entertainment Holdings Inc. (NYSE:AMC) CEO Adam Aron am Freitag auf Twitter veröffentlichte, sind da. Er fragte die Leute, ob die Kinokette den Shiba Inu (CRYPTO: SHIB) Coin in die Liste der Kryptowährungen aufnehmen sollte, die das Unternehmen bald als Zahlungsmittel akzeptieren wird.

TWITTER-UMFRAGE #2: Wie Sie wissen, können Sie jetzt AMC-Geschenkkarten mit Kryptowährung kaufen, und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung