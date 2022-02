Shiba Inu: Shiba Lands bringt Rallye!

Die Entwickler von Shiba Inu kündigten an, dass das Protokoll bald Heimat eines noch unbekannten Metaverse wird. In dem Metaverse sollen, wie in anderen Projekten, virtuelle Grundstücke verkauft werden. Der Markt des SHIBA reagierte auf die Nachricht mit einem 40-prozentigen Anstieg.

Was ist das Metaverse?

