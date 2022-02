Shiba Inu: Kursanstieg durch Doge?

Die Kurse von Shiba Inu (CRYPTO: SHIB) steigen am Montag in einem Kryptomarkt, der sich erholt. Die Kryptowährung steigt zusammen mit Dogecoin (CRYPTO: DOGE), einer anderen beliebten Hundemünze, die als Inspiration für den Token diente.

Shiba Inu fiel unter ein Wimpelmuster, hat sich aber seitdem erholt.

Shiba Inu stieg am Montagnachmittag bei Veröffentlichung um 16,80% auf $0,00003284.

Shiba Inu Tages-Chartanalyse Shiba Inu ist aus