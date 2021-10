Shiba Inu Coin: Wird SHIB 1 Cent erreichen?

Einer der größten Gewinner im Bereich der Kryptowährungen im Jahr 2021 war Shiba Inu (CRYPTO: SHIB). Die Münze gewinnt in den sozialen Medien und bei Google an Interesse, was zusammen mit der erhöhten Verfügbarkeit der Kryptowährung ein positives Ereignis sein könnte.

Shiba Inu wurde am 16. September zu Coinbase Global Inc. (NASDAQ:COIN) hinzugefügt, wodurch die Münze für Millionen von Kryptowährungshändlern leichter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung