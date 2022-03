Shiba Inu Coin: Starker Profit?

Die derzeit besten Kryptowährungen ziehen Anleger an, die ihre Portfolios diversifizieren wollen. Derweil akzeptieren mehrere große Technologie- und Wachstumsunternehmen Kryptowährungen als Zahlungsmittel. In einer kürzlich durchgeführten Umfrage gaben mehrere Anleger an, dass sie Investitionen in Kryptowährungen bevorzugen, da diese ein enormes Marktpotenzial besitzen und die Fähigkeit haben, sich schnell von ihrer Volatilität zu erholen und sich auf dem Markt zu etablieren.