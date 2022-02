Shiba Inu Coin: Sollten Sie jetzt kaufen?

Dass Meme-Coin Shiba den Eintritt in das Metaverse ankündigt, wird von den Fans und der Community natürlich sehr positiv aufgenommen. So war die Kryptowährung bereits 2021 einer der beliebtesten Meme-Coins überhaupt. Doch wie wird sich das in Zukunft auf den Kurs auswirken? In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, den Shiba Inu Coin jetzt zu kaufen.

Um zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung