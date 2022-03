Shiba Inu Coin: Mehr als nur Spaß?

Nach einem Hype im vergangenen Oktober, in dessen Zuge sich der Wert der Shiba Inu Coin in etwa verzehnfachte, ging es in den darauffolgenden Monaten nahezu kontinuierlich bergab. Inzwischen hat die Shiba Inu Coin wieder einen Großteil der Gewinne aus der Oktober-Rallye abgegeben. Was ist wirklich dran an der Spaß-Kryptowährung?

Eine ziemlich junge Kryptowährung

Das Wort „Spaß“ werden viele Fans der Kryptowährung nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung