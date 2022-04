Shiba Inu Coin: Manche kriegen nicht genug!

Der Hype um den Shiba Inu Coin ist mittlerweile wieder deutlich abgeflaut und manch einer sieht die Kryptowährung bereits als erledigt an. Andere scheinen nach wie vor große Hoffnungen in die zweitbekannteste Währung mit Hund zu legen, so etwa der Ether-Wal „Tsunade“.

Wie „BTC-Echo“ berichtet, hielt der bereits in der vergangenen Woche Shiba Inu Coins im Wert von knapp 47 Millionen US-Dollar. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung