Sherwin-Williams vollzieht Erwerb von Valspar und schafft weltweit führendes Unternehmen bei Farben und Beschichtungen

Cleveland (ots/PRNewswire) - Die Sherwin-Williams Company (NYSE:SHW) hat heute den Abschluss des Erwerbs der Valspar Corporation(NYSE: VAL) bekannt gegeben. Im Rahmen des Zusammenschlusses erhaltenAnteilseigner von Valspar 113 USD pro Aktie in bar. Im Zusammenhangmit dem Abschluss der Transaktion wird der Handel mit den Stammaktienvon Valspar vor der heutigen Markteröffnung eingestellt und siewerden nicht mehr an der New Yorker Börse geführt.John G. Morikis, Vorsitzender, Präsident und CEO vonSherwin-Williams, sagte: "Wir sind über den Abschluss dieserTransaktion erfreut und ich möchte unsere neuen Kollegen von Valsparoffiziell begrüßen und damit die herausragende Kompetenz, die sie beiSherwin-Williams einbringen. Der Erwerb von Valspar sorgt für eineBeschleunigung der globalen Wachstumsstrategie von Sherwin-Williamsund schafft ein global führendes Unternehmen im Bereich der Farbenund Beschichtungen. Der Zusammenschluss dieser beiden Unternehmensorgt für ein Markenportfolio der Weltklasse, eine erweiterteProduktpalette, erstklassige Plattformen für Technik und Innovationund umfassende globale Präsenz. Diese Erweiterung der Kapazitätenwird den Kunden nutzen und für die Anteilseigner nachhaltigen,langfristigen Wert schöpfen."Das vereinte Unternehmen wird seinen Hauptsitz in Cleveland (Ohio)besitzen, erzielte im Jahr 2016 Proforma-Umsätze von 15,8 MilliardenUSD und beschäftigt weltweit ca. 60.000 Mitarbeiter. Es verfügt übereine herausragende Marktposition bei Farben für den Baubereich inNordamerika, Südamerika, China, Australien und Großbritannien. ImBereich industrieller Beschichtungen ist das vereinte Unternehmenweltweit führend auf den Märkten der Beschichtungen für Verpackungen,Spulen, genereller industrieller Beschichtungen und industriellerHolzbeschichtungen.Am 2. Mai 2017 hat Sherwin-Williams einen Zustandsbericht aufFormular 8-K mit ungeprüften Proforma-Abschlüssen für das Jahr 2016eingereicht, welche den Erwerb von Valspar wiedergeben.Wie zuvor bekannt gegeben, rechnet Sherwin-Williams damit,innerhalb von drei Jahren fortlaufende jährliche Synergien von 320Millionen USD in den Bereichen Beschaffung, Vertriebsgemeinkostensowie Einsparungen bei Verfahren und Effizienz zu erreichen. Zudemrechnet das Unternehmen damit, dass die Transaktion umgehend füreinen Gewinnzuwachs sorgt (ohne einmalige Kosten) und denbetrieblichen Cashflow bedeutend steigert.Sherwin-Williams wird die Finanzergebnisse des zweiten Quartals,das am 30. Juni 2017 endet, am Donnerstag, 20. Juli 2017 bekanntgeben. Zu diesem Zeitpunkt wird Sherwin-Williams seine Prognosen fürdas vereinte Unternehmen für das dritte Quartal und Gesamtjahr 2017bekannt geben und in einer Telefonkonferenz Fragen beantworten.Weitere Angaben über die Telefonkonferenz werden in den kommendenWochen erfolgen.Sherwin-Williams hat am 2. Mai 2017 ein Angebot vorrangigerSchuldverschreibungen für die Finanzierung des Erwerbs von Valspardurchgeführt. Das Unternehmen hat 6 Milliarden USD in Bonds mitLaufzeiten von 3, 5, 7, 10 und 30 Jahren und einem gemischtendurchschnittlichen Zinssatz von ca. 3,2 Prozent platziert.Wie zuvor in der Quartalsbekanntmachung über Dividenden vonValspar vom 19. Mai 2017 kommuniziert, wird die am 8. Juni 2017fällige Quartalsdividende von Valspar nicht ausgezahlt, da derZusammenschluss vor Geschäftsschluss des 1. Juni 2017 vollzogenwurde.Die zuvor von Sherwin-Williams bekannt gegebenen Umtauschangebotefür sämtliche ausgegebenen Schuldverschreibungen von Valspar sind am1. Juni 2017 um 9:00 Uhr New Yorker Zeit abgelaufen. Seit dem 31. Mai2017, 17:00 Uhr New Yorker Zeit, gab es keine weiteren Angebote fürausgegebenen Schuldverschreibungen von Valspar mehr.Über Sherwin-WilliamsDie Sherwin-Williams Company wurde 1866 gegründet und ist weltweitführend in Herstellung, Entwicklung, Vertrieb und Verkauf von Farben,Beschichtungen und einschlägiger Produkte an Kunden aus Wirtschaft,Industrie, Handel und Einzelhandel. Das Unternehmen stellt Produkteunter bekannten Markennamen wie Sherwin-Williams®, Valspar®, HGTVHOME® by Sherwin-Williams, Dutch Boy®, Krylon®, Minwax®, Thompson's®Water Seal®, Cabot® und vielen weiteren her. Der weltweite Hauptsitzvon Sherwin-Williams® befindet sich in Cleveland (Ohio). Die Produkteseiner Marke werden exklusiv über eine Kette von mehr als 4.100 vomUnternehmen betriebenen Geschäften und Einrichtungen verkauft. Dieanderen Marken des Unternehmens werden von führenden Einzelhändlernim Großmaßstab, Baumärkten, unabhängigen Farbgeschäften,Eisenwarenläden, Automobilzubehör-Einzelhändlern undIndustriezulieferern vertrieben. Die Sherwin-Williams PerformanceCoatings Group liefert eine umfassende Palette technisch ausgefeilterLösungen für die Märkte Bau, Industrie, Verpackungen und Transport inmehr als 120 Länder. Die Aktien von Sherwin-Williams werden an derBörse in New York gehandelt (Symbol: SHW). Weitere Informationenerhalten Sie unter www.sherwin.com.Warnhinweis bezüglich PrognosenDiese Kommunikation enthält Prognosen über Sherwin-Williams unddie Transaktion. Prognosen sind Aussagen, welche keine historischenFakten wiedergeben. Solche Prognosen sind an der Nutzungprognostischer Begriffe wie "glauben", "erwarten", "könnte", "wird","sollte", "Vorhersagen", "können", "planen", "Ziel", "Potenzial","pro forma", "versuchen", "beabsichtigen", "vorhersehen" oder derenGegenteil oder ähnliche Begriffe zu erkennen. Dazu gehörenBesprechungen von Strategie, finanziellen Vorhersagen, Leitlinien undSchätzungen (einschließlich der zugrunde liegenden Annahmen),Aussagen über Pläne, Ziele, Erwartungen und Konsequenzenangekündigter Transaktionen und Aussagen über die künftige Leistung,betriebliche Tätigkeit, Produkte und Dienstleistungen vonSherwin-Williams und seinen Tochtergesellschaften. Sherwin-Williamswarnt Leser davor, sich übermäßig auf solche Aussagen zu verlassen.Solche Prognosen unterliegen einer Vielzahl von Risiken undUnsicherheiten. Daraus folgt, dass die tatsächlichen Resultate undErfahrungen wesentlich von jenen abweichen können, die in denPrognosen zum Ausdruck gebracht werden. Zu diesen Risiken undUnsicherheiten gehören die folgenden: Die Fähigkeit vonSherwin-Williams zur erfolgreichen Integration von Valspar; Risiken,welche der Umsetzung von Synergien bei den Kosten und derenzeitlichen Rahmen inhärent sind, darunter ob die Transaktion fürZuwachs sorgt und den erwarteten zeitlichen Rahmen einhält;Schwankungen in der Verfügbarkeit und den Preisen von Rohstoffen;Schwierigkeiten in Verbindung mit den Bedingungen globalerWirtschaften und Kapitalmärkte; Risiken in Verbindung mit Umsätzeninternationaler Märkte; Unterbrechung, Ausfall von oder Angriffe aufdie Datensysteme von Sherwin-Williams; sowie Veränderungen imrechtlichen und gesetzgeberischen Umfeld. Original-Content von: The Sherwin-Williams Company, übermittelt durch news aktuell