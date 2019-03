Sherwin-Williams: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "Sherwin-Williams Company":

Der Sherwin-Williams-Kurs wird am 30.03.2019, 19:48 Uhr an der Heimatbörse New York mit 430,46 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Spezialchemikalien".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Sherwin-Williams einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Sherwin-Williams jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Sherwin-Williams ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 19,85 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 23 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 25,67 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Sherwin-Williams-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 6 "Buy"-, 5 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Sherwin-Williams vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (459,64 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 6,72 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 430,71 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Sherwin-Williams eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Dividende: Sherwin-Williams schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,07 % und somit 1,58 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,66 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".