Sherwin-Williams Aktie: Q1-Ergebnis!

Sherwin-Williams Co (NYSE:SHW) meldete für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2002 ein Umsatzwachstum von 7,4 % Der Umsatzanstieg wurde durch Verkaufspreiserhöhungen in allen Segmenten und ein höheres Produktabsatzvolumen in der Performance Coatings Group erzielt. Der Umsatz der Geschäfte in den USA und Kanada stieg im Quartal um 3,8 %. Die Bruttogewinnmarge verringerte sich im Jahresvergleich um 430 Basispunkte auf 41,1%. Die… Hier weiterlesen