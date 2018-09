Sherlock Automated Design Analysis(TM) für SOLIDWORKS® 3D CAD wird bekannt gegeben

Die einzige CAD-zu-CAE-Lösung, die Prognosen in derZuverlässigkeitsphysik trifftBeltsville, Maryland (ots/PRNewswire) - DfR Solutions(http://www.dfrsolutions.com/), Pionier in derZuverlässigkeitsphysikanalyse und führend in qualitativ hochwertigen,zuverlässigen und langlebigen Lösungen für die Elektronikindustrie,gab heute eine bedeutende Markteinführung bekannt: Sherlock AutomatedDesign Analysis(TM) Software, Version 6.0, Sherlock für SOLIDWORKS 3DCAD Integration. Diese neue Version beinhaltet die Integration vonSOLIDWORKS 2018 und ermöglicht allen SOLIDWORKS-Nutzern, dieZuverlässigkeit eines Produkts vor dessen Prototyping zuprognostizieren. Sherlock-Nutzer können jetzt mit nur einem Toolkomplexes 3-D-Design und Zuverlässigkeitsanalysen erstellen. Diesebahnbrechende Funktion demokratisiert den Prozess desElektronikdesigns, indem sie Elektronikdesignern hocheffektiveAnalysetools bietet.Aktuelle Technologietrends - das Internet der Dinge, dieElektrifizierung und der autonome Transport - bringenAlltagssituationen mehr Macht und Intelligenz. Diese Intelligenzerfordert innovative elektronische Hardware, die normalerweise nichtextremen Bedingungen ausgesetzt ist. Diese Hardware muss nunmehr beiihrem Betrieb ein Maß an Zuverlässigkeit bieten, das weit über dashinausgeht, was aktuell von Mobiltelefonen oder Gaming-Konsolenerwartet wird. Diese Herausforderung in Bezug auf Zuverlässigkeit undSicherheit erfordert eine Zuverlässigkeitsphysikanalyse, die dieKenntnisse über Fehlermechanismen nutzt, um Zuverlässigkeit zuprognostizieren und Produktleistung zu verbessern.Mit der neuen Sherlock für SOLIDWORKS 3D CAD integrierten Softwarekönnen Maschinenbau- und Elektronikdesigner und Ingenieure nunschnell und leicht die zuverlässige Lebenszeit gesamterelektronischer Baugruppen bei realistischen Gegebenheitenvoraussagen, bevor ein Produkt hergestellt wird. Maschinenbau-,Elektro- und Zuverlässigkeits-Ingenieure sowie Experten, die nicht inder Finite-Elemente-Analyse versiert sind, können nun nahtloskomplexe 3-D-Objekte in ein Tool importieren. Damit wird einwertvoller Einblick gewonnen, wie mechanische Konstruktionen dieRobustheit von elektronischen Geräten beeinflussen, die thermischerund mechanischer Belastung ausgesetzt sind. Diese Information istmaßgeblich für ein Simulieren elektronischer Baugruppen, das sorealistisch wie möglich ist.In der Vergangenheit nutzten Design- und Ingenieurteams mehrereTools, um Zuverlässigkeitstests von 3-D-Objekten auszuführen. Nunkönnen die Nutzer von CAD- und CAE-Tools wie SOLIDWORKS, Sherlockoder jeglichen anderen Tools zur Finite-Elemente-Analyse leichtkomplexe Baugruppen erstellen und komplizierte physikbasierteZuverlässigkeitsanalysen mit nur einem Tool durchführen.DfR Solutions war Pionier in der Nutzung vonZuverlässigkeitsphysik mit der Sherlock Automated Design Analysis(TM)Software (https://www.dfrsolutions.com/what-is-sherlock) und bietetdamit einen entscheidenden Einblick und Lösungen in der frühen Phasedes Produktdesigns und über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg.DfR Solutions ermöglicht es Kunden, die Produktentwicklung zubeschleunigen und zu maximieren und gleichzeitig Zeit zu sparen,Ressourcen zu verwalten und Kundenzufriedenheit zu steigern. DasUnternehmen unterstützt Fortune-500-Kunden in jeder Brancheeinschließlich den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobil,Verbraucher, Industrie, Medizin, Militär, Solar undTelekommunikation. Für mehr Informationen besuchen Siewww.dfrsolutions.com.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/750326/DfR_Solutions_Logo.jpgPressekontakt:Amy McGrath(267) 337-2495amcgrath@dfrsolutions.comOriginal-Content von: DfR Solutions, übermittelt durch news aktuell