Cactus: Was ist hier nur passiert?

Für die Aktie Cactus aus dem Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" wird an der heimatlichen Börse New York am 04.01.2020, 05:36 Uhr, ein Kurs von 34.68 USD geführt.

Cactus haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,58 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Cactus damit 26,67 Prozent unter dem Durchschnitt (52,26 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt 52,26 Prozent. Cactus liegt aktuell 26,67 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 18,11 ist die Aktie von Cactus auf Basis der heutigen Notierungen 94 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" (304,23) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Cactus liegt mit einer Dividendenrendite von 1,05 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche hat einen Wert von 5,25, wodurch sich eine Differenz von -4,2 Prozent zur Cactus-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.