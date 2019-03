Sherborne Investors C: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Sherborne Investors C, die im Segment "Asset Management & Custody Banken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 06.03.2019, 06:54 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 60 GBP.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Sherborne Investors C einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Sherborne Investors C jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Sherborne Investors C-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 79,27 GBP. Der letzte Schlusskurs (60,5 GBP) weicht somit -23,68 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (63,5 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,72 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Sherborne Investors C-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Sherborne Investors C-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Sherborne Investors C mit einer Rendite von -44,13 Prozent mehr als 53 Prozent darunter. Die "Kapitalmärkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 9,67 Prozent. Auch hier liegt Sherborne Investors C mit 53,8 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Sherborne Investors C im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Sherborne Investors C. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".