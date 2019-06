Shephard Media: Chinesische Ambitionen treiben die globale Auftragsvergabe für Schifffahrtsprojekte voran

London (ots/PRNewswire) - Eine neue Prognose für deninternationalen Schiffbaumarkt in den nächsten zehn Jahren hat dasZiel Pekings, eine mächtige Hochseeflotte zu entwickeln, alsHaupttreiber für die Ausgaben für Überwasserschiffe und U-Boote bis2029 in den USA und im asiatisch-pazifischen Raum identifiziert.Der im Mai dieses Jahres veröffentlichte Shephard Media's NavalVessels Market Report and Forecast 2019-2029 zeigt einAuftragsvolumen von 310,3 Milliarden Dollar durch das Pentagon und269,5 Milliarden Dollar durch die pazifischen Nachbarn Chinas.Matthew Smith, Shephards leitender Analyst, kommentierte diese Zahlenwie folgt: "Trotz der Befürchtungen, dass die Volksrepublik zu denUSA aufschließen könnte, prognostizieren wir, dass dasVerteidigungsministerium im Prognosezeitraum immer noch mehr alsdoppelt so viel für die Schiffsbeschaffung ausgeben wird wie China."Der Bericht - der zweite in einer neuen Serie, die auch gepanzerteFahrzeuge und militärische unbemannte Systeme umfasst - liefert einedetaillierte Analyse mit einem Umfang von 25.000 Wörtern über dieMarktentwicklung und die Wettbewerbsmöglichkeiten, aufgeschlüsseltnach Regionen und Schiffsklassen. Er enthält über 40 Grafiken undwird durch Unternehmensprofile führender Anbieter in diesem Bereichergänzt. Ergänzt wird diese Analyse durch ein umfangreichesDatenpaket mit Prognosedaten zu über 450 Beschaffungsprogrammen und-bedarfen weltweit.Abgedeckte Regionen:Nord AmerikaAsien-PazifikEuropaMittlerer OstenMittel- / SüdamerikaAfrikaAbgedeckte Schiffsklassen:FlugzeugträgerAmphibien-AngriffsvehikelKorvettenZerstörerSchnellangriffsbooteFregattenLPDsMinenjägerOPVsTenderU-BooteDargestellte Unternehmen:ASCAustalDamen ScheldeDSMEFincantieriHyundaiIrvingLockheed MartinMarine GruppeNavantiaThyssenkruppShephard Media ist ein weltweit anerkannter Top-4-Verlag imVerteidigungssektor, der seiner Leserschaft seit über 35 Jahrenbranchenspezifische Einblicke gewährt.Die Marktberichte werden von einem Team von Analysten und Expertenerstellt, die eine Kombination aus Open-Source-Forschung,proprietärer Shephard Plus-Datenbank mit über 9.000 Luft-, Raumfahrt-und Verteidigungssystemen und dem angesehenen, preisgekröntenJournalismus des Unternehmens verwenden.Weitere Informationen über Shephard und diese Reihe von Berichtenfinden Sie auf unserer Website (https://www.shephardmedia.com/news/defence-notes/view-latest-market-forecasts/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/923916/Shephard_Media_Naval_Report.jpgMatthew Smith, Leitender Analyst, Shephard Media, Tel .+44-(0)20-3179-2599, E-Mail matthew.s@shephardmedia.comOriginal-Content von: Shephard Media, übermittelt durch news aktuell