Shenzhen unterzeichnet im Zuge seiner Förderung internationaler Investitionen Projekte in Höhe von 560 Milliarden RMB

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die Shenzhen Global Investment PromotionConference 2019, die von der Volksregierung Shenzhen ausgerichtet und vonRegierungsstellen wie der Kommission für Entwicklung und Reform derStadtverwaltung Shenzhen organisiert wurde, fand am 18. Dezember Ortszeit in dersüdchinesischen Stadt statt. Über 600 Gäste nahmen an der Konferenz teil,einschließlich Vertretern ausländischer Botschaften und Konsulate in China,Beamte aus Partnerstädten von Shenzhen, Vertreter von Fortune Global500-Unternehmen und multinationale Großkonzerne. Dank der Veranstaltung wirdShenzhen seine Entwicklung strategischer Wachstumsindustrien sowie seineFührungsposition bei der Einrichtung eines fortschrittlichen, hochwertigen,modernen Systems von Hightech-Branchen stärken können.Während der Veranstaltung wurden die Strategien und Richtlinien für dieEntwicklung von Shenzhens Industrien bekanntgegeben, 30 QuadratkilometerIndustrieland beworben und die Realitäten des Geschäftsumfeldes der Stadterläutert. Darüber hinaus wurden bei der Konferenz 128 Projekte im Gesamtwertvon über 560 Milliarden Yuan unterzeichnet. Wang Weizhong, stellvertretenderSekretär des Guangdong KPCh-Provinzkomitees und Sekretär des ShenzhenKPCh-Kommunalkomitees, sowie Chen Rugui, Bürgermeister von Shenzhen, warenebenfalls anwesend und hielten eine Rede.Laut der veröffentlichten Strategien und Richtlinien soll Shenzhen dieMöglichkeiten erschließen, die sich durch den Bau des BuchtgebietsGuangdong-Hongkong-Macao und die sozialistische Pilotdemonstrationszone mitchinesischen Besonderheiten ergeben, sowie seine Anstrengungen verstärken, dieinnovationsorientierte Entwicklungsstrategie für hochwertiges Wachstum zuimplementieren. Diese Politik wurde umfassend unterstützt, sodassInnovationszentren, wie Unternehmen, wissenschaftlichen Forschungsinstituten undUniversitäten, eine bessere Entwicklung garantiert ist. Eine neue Reihe vonIndustrierichtlinien für die Bereiche Biomedizin, integrierte Schaltkreise,5G-Kommunikation und andere aufkommende sowie Grenzbereiche, wurden eingeführt,um sich zukünftig einen Wettbewerbsvorteil zu sichern. Darüber hinaus wirdShenzhen das nationale Programm für entstehende Industriecluster vonstrategischer Bedeutung realisieren, indem eine Reihe von Industrieaggregatengefördert wird.Außerdem wurde eine Gesamtfläche von 30 Quadratkilometern beworben, um Branchenauszubauen, was Teil des strategischen Industrieplans der Stadt ist, der amgleichen Tag vorgestellt wurde. Das Industrieland besteht aus abgestecktenGrundstücken in 36 Gegenden in den jeweiligen Bezirken, wobei die neuen Bezirkebereits unter der Verwaltung des Verwaltungskomitees stehen, einschließlichFutian, Nanshan, Guangming, die Shenzhen-Shanwei Special Cooperation Zone, usw.Unternehmen, die den zukünftigen Entwicklungsplan von Shenzen befürworten,werden ausreichend Platz für Wachstum, Vergünstigungsprogramme und starkeindustrielle Unterstützung erhalten.