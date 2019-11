Shenzhen Zhongheng Huafa: Sie dürfen gespannt sein!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Shenzhen Zhongheng Huafa, die im Segment "Elektronische Komponenten" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 28.11.2019, 20:26 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 4.22 CNY.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Shenzhen Zhongheng Huafa einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Shenzhen Zhongheng Huafa jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shenzhen Zhongheng Huafa-Aktie hat einen Wert von 100, Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (83,33). Auch hier ist Shenzhen Zhongheng Huafa überkauft (Wert: 83,33), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Sell"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Shenzhen Zhongheng Huafa.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Shenzhen Zhongheng Huafa konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Shenzhen Zhongheng Huafa auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 174,29 liegt Shenzhen Zhongheng Huafa unter dem Branchendurchschnitt (5 Prozent). Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist einen Wert von 184,41 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.