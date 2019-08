Shenzhen Yuto Packaging: War das alles?

Per 07.08.2019, 08:53 Uhr wird für die Aktie Shenzhen Yuto Packaging am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 18.51 CNH angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Papierverpackung".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Shenzhen Yuto Packaging heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 63,64 Punkten, zeigt also an, dass Shenzhen Yuto Packaging weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Shenzhen Yuto Packaging weder überkauft noch -verkauft (Wert: 59,93), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Zusammen erhält das Shenzhen Yuto Packaging-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Shenzhen Yuto Packaging beläuft sich mittlerweile auf 21,25 CNH. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 18,44 CNH erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -13,22 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 18,97 CNH. Somit ist die Aktie mit -2,79 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Shenzhen Yuto Packaging beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,4 Prozent und liegt mit 0,2 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,2) für diese Aktie. Shenzhen Yuto Packaging bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.