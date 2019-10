Shenzhen Yitoa Intelligent Control: Muss man sich damit wirklich beschäftigen?

Per 16.10.2019, 21:35 Uhr wird für die Aktie Shenzhen Yitoa Intelligent Control am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 5.92 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Elektronische Fertigungsdienste".

Shenzhen Yitoa Intelligent Control haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Shenzhen Yitoa Intelligent Control konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Shenzhen Yitoa Intelligent Control auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 37,67 liegt Shenzhen Yitoa Intelligent Control unter dem Branchendurchschnitt (80 Prozent). Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist einen Wert von 187,1 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,34 Prozent liegt Shenzhen Yitoa Intelligent Control 1,77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,11. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.