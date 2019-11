Shenzhen V&T: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "ING Groep":

Für die Aktie Shenzhen V&T stehen per 30.11.2019, 01:00 Uhr 9.06 CNY an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Shenzhen V&T zählt zum Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Shenzhen V&T haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Shenzhen V&T ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektrische Ausrüstung) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 98,6 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 37 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 71,77 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Shenzhen V&T weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,71 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Elektrische Ausrüstung") von 2,11 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,4 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Shenzhen V&T in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Shenzhen V&T haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Shenzhen V&T bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.