Shenzhen Urovo: Aktienanalyse vom 09.07.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir Shenzhen Urovo unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektronische Geräte und Instrumente". Die Shenzhen Urovo-Aktie notierte am 06.07.2018 mit 14,05 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Shenzhen Urovo einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Shenzhen Urovo jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 82,76 und liegt mit 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hardware) von 380,67. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Shenzhen Urovo auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Urovo-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 16,86 CNY mit dem aktuellen Kurs (14,05 CNY), ergibt sich eine Abweichung von -16,67 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (15,99 CNY) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,13 Prozent Abweichung). Die Shenzhen Urovo-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über Shenzhen Urovo bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.