Shenzhen Topway Video Communication: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Shenzhen Topway Video Communication, ein Unternehmen aus dem Markt "Telekommunikationsdienste", notiert aktuell (Stand 07:00 Uhr) mit 8.05 CNH fast unverändert (-0.12 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Unsere Analysten haben Shenzhen Topway Video Communication nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shenzhen Topway Video Communication. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Shenzhen Topway Video Communication verläuft aktuell bei 8,52 CNH. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 8,06 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -5,4 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 7,93 CNH angenommen. Dies wiederum entspricht für die Shenzhen Topway Video Communication-Aktie der aktuellen Differenz von +1,64 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Shenzhen Topway Video Communication erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 32,53 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um -25,25 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +57,78 Prozent im Branchenvergleich für Shenzhen Topway Video Communication bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -24,52 Prozent im letzten Jahr. Shenzhen Topway Video Communication lag 57,04 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.