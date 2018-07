Shenzhen Sunyes Electronic Manufacturing: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Kurs der Aktie Shenzhen Sunyes Electronic Manufacturing stand am 20.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 6,24 CNY. Der Titel wird der Branche "Elektronische Geräte und Instrumente" zugerechnet.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Shenzhen Sunyes Electronic Manufacturing auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Dividende: Derzeit schüttet Shenzhen Sunyes Electronic Manufacturing niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Electrical Equipment. Der Unterschied beträgt 1,81 Prozentpunkte (0,32 % gegenüber 2,13 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

