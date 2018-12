Shenzhen Sunyes Electronic Manufacturing: Tut sie es noch ein Mal?

Für die Aktie Shenzhen Sunyes Electronic Manufacturing aus dem Segment "Elektronische Geräte und Instrumente" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shenzhen am 29.11.2018 ein Kurs von 5,62 CNY geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Shenzhen Sunyes Electronic Manufacturing entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Shenzhen Sunyes Electronic Manufacturing beträgt das aktuelle KGV 104,62. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Electrical Equipment" haben im Durchschnitt ein KGV von 229,16. Shenzhen Sunyes Electronic Manufacturing ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Shenzhen Sunyes Electronic Manufacturing in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,03 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Shenzhen Sunyes Electronic Manufacturing damit 8,87 Prozent unter dem Durchschnitt (-20,16 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Electrical Equipment" beträgt -23,89 Prozent. Shenzhen Sunyes Electronic Manufacturing liegt aktuell 5,15 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".