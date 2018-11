Shenzhen SED Industry: Diese Infos sollten Sie kennen!

Shenzhen SED Industry weist zum 23.11.2018 einen Kurs von 7,15 CNY an der BörseShenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Elektronische Geräte und Instrumente" geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Shenzhen SED Industry entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shenzhen SED Industry. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Fundamental: Die Aktie von Shenzhen SED Industry gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 44,14 insgesamt 81 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Design, Mfg & Distribution", der 230,09 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Derzeit schüttet Shenzhen SED Industry niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Design, Mfg & Distribution. Der Unterschied beträgt 1,85 Prozentpunkte (0,29 % gegenüber 2,14 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".