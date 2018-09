Shenzhen Roadrover: Was ist jetzt zu tun!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Shenzhen Roadrover unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Auto Teile und Ausrüstung". Die Shenzhen Roadrover-Aktie notierte am 21.09.2018 mit 24,51 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Unsere Analysten haben Shenzhen Roadrover nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 122,7 und liegt mit 125 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Hardware) von 54,59. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Shenzhen Roadrover auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Shenzhen Roadrover investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,24 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Hardware einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,99 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Shenzhen Roadrover beläuft sich mittlerweile auf 32,49 CNY. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 24,51 CNY erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -24,56 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 29,64 CNY. Somit ist die Aktie mit -17,31 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".