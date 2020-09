Shenzhen Prince New Materials: Ein unsicheres Investment?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Shenzhen Prince New Materials, die im Segment "Papierverpackung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.09.2020, 09:33 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 40.1 .

Shenzhen Prince New Materials haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Shenzhen Prince New Materials mit einer Rendite von 135,82 Prozent mehr als 147 Prozent darüber. Die "Behälter & Verpackung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -11,3 Prozent. Auch hier liegt Shenzhen Prince New Materials mit 147,12 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Shenzhen Prince New Materials lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Shenzhen Prince New Materials in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

3. Dividende: Derzeit schüttet Shenzhen Prince New Materials niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Behälter & Verpackung. Der Unterschied beträgt 1,96 Prozentpunkte (0,73 % gegenüber 2,69 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

