Shenzhen Neptunus Interlong Bio-Technique: Einfach unglaublich

In unserer neuen Analyse nehmen wir Shenzhen Neptunus Interlong Bio-Technique unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Arzneimittel". Die Shenzhen Neptunus Interlong Bio-Technique-Aktie notierte am 02.11.2018 mit 0,355 HKD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Shenzhen Neptunus Interlong Bio-Technique auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12,24. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Shenzhen Neptunus Interlong Bio-Technique zahlt die Börse 12,24 Euro. Dies sind 67 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Biotech & Pharma" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 36,8. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Shenzhen Neptunus Interlong Bio-Technique. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Shenzhen Neptunus Interlong Bio-Technique daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Shenzhen Neptunus Interlong Bio-Technique von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Shenzhen Neptunus Interlong Bio-Technique-Aktie ein Durchschnitt von 0,37 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,355 HKD (-4,05 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (0,37 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,05 Prozent), somit erhält die Shenzhen Neptunus Interlong Bio-Technique-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Shenzhen Neptunus Interlong Bio-Technique erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.