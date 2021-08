Shenzhen Nanshan Power: Das kann keiner glauben

Der Kurs der Aktie Shenzhen Nanshan Power steht am 08.08.2021, 02:35 Uhr an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 7.45 . Der Titel wird der Branche "Elektrische Dienstprogramme" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Shenzhen Nanshan Power auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 0,25 % ist Shenzhen Nanshan Power im Vergleich zum Branchendurchschnitt Stromversorger (3,55 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,3 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Shenzhen Nanshan Power in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Shenzhen Nanshan Power haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Shenzhen Nanshan Power bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Shenzhen Nanshan Power erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -60,65 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche sind im Durchschnitt um -10,4 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -50,25 Prozent im Branchenvergleich für Shenzhen Nanshan Power bedeutet. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -10,4 Prozent im letzten Jahr. Shenzhen Nanshan Power lag 50,25 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

