Shenzhen Moso Power Supply: Was für eine Entwicklung!

An der Börse Shenzhen notiert die Aktie Shenzhen Moso Power Supply am 07.05.2019, 15:57 Uhr, mit dem Kurs von 6,68 CNY. Die Aktie der Shenzhen Moso Power Supply wird dem Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Shenzhen Moso Power Supply auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Moso Power Supply liegt bei einem Wert von 1157,02. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 72,62) über dem Durschschnitt (ca. 1493 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Shenzhen Moso Power Supply damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Shenzhen Moso Power Supply in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

3. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Shenzhen Moso Power Supply anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 83,78 Punkten, was bedeutet, dass die Shenzhen Moso Power Supply-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Sell"-Rating. Nun zum RSI25: Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Shenzhen Moso Power Supply auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. Damit erhält Shenzhen Moso Power Supply eine "Sell"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.