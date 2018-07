Shenzhen Mason: Was muss ich hier unbedingt beachten?

Für die Aktie Shenzhen Mason stehen per 25.07.2018 5,7 CNH an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Shenzhen Mason zählt zum Segment "Elektronische Komponenten".Die Aussichten für Shenzhen Mason haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Shenzhen Mason beläuft sich mittlerweile auf 6,77 CNH. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 5,7 CNH erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -15,81 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 5,85 CNH. Somit ist die Aktie mit -2,56 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

