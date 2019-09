Shenzhen Magic Decoration Design Engineering: Wie ist das denn jetzt passiert?

Shenzhen Magic Decoration Design Engineering weist am 10.09.2019, 20:54 Uhr einen Kurs von 19.49 CNY an der Börse Shenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Bauwesen" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Shenzhen Magic Decoration Design Engineering auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 123,29 ist die Aktie von Shenzhen Magic Decoration Design Engineering auf Basis der heutigen Notierungen 71 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" (72,24) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Shenzhen Magic Decoration Design Engineering-Aktie beträgt dieser aktuell 21,99 CNY. Der letzte Schlusskurs (19,38 CNY) liegt damit deutlich darunter (-11,87 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Shenzhen Magic Decoration Design Engineering somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (19,74 CNY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,82 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Shenzhen Magic Decoration Design Engineering-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Shenzhen Magic Decoration Design Engineering auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Shenzhen Magic Decoration Design Engineering im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Shenzhen Magic Decoration Design Engineering. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".