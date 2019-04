Shenzhen Kingsun Science AndWar das alles, ?

Shenzhen Kingsun Science And, ein Unternehmen aus dem Markt "Telekommunikationsdienste", notiert aktuell (Stand 21:15 Uhr) mit 10,9 CNY ein wenig im Plus (+0.43 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Shenzhen Kingsun Science And erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -5,36 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um -33,36 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +28,01 Prozent im Branchenvergleich für Shenzhen Kingsun Science And bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -33,06 Prozent im letzten Jahr. Shenzhen Kingsun Science And lag 27,71 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 103,71. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Shenzhen Kingsun Science And zahlt die Börse 103,71 Euro. Dies sind 27 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 142,25. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,13 Prozent liegt Shenzhen Kingsun Science And 2,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,78. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.