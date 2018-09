Shenzhen Kangtai Biological Products: Wirklich?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Shenzhen Kangtai Biological Products unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Biotechnologie". Die Shenzhen Kangtai Biological Products-Aktie notierte am 03.09.2018 mit 46,3 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Die Aussichten für Shenzhen Kangtai Biological Products haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Shenzhen Kangtai Biological Products-Aktie beträgt dieser aktuell 43,93 CNY. Der letzte Schlusskurs (46,3 CNY) liegt damit deutlich darüber (+5,39 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Shenzhen Kangtai Biological Products somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (53,03 CNY) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,69 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Shenzhen Kangtai Biological Products-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. In Summe wird Shenzhen Kangtai Biological Products auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 130,82 liegt Shenzhen Kangtai Biological Products unter dem Branchendurchschnitt (12 Prozent). Die Branche "Biotech & Pharma" weist einen Wert von 148,5 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,17 Prozent und liegt damit 1,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotech & Pharma, 1,4). Die Shenzhen Kangtai Biological Products-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.