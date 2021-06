Shenzhen Jt Automation Equipment: Jetzt könnte alles passieren

Der Kurs der Aktie Shenzhen Jt Automation Equipment steht am 24.06.2021, 10:17 Uhr an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 18.37 . Der Titel wird der Branche "Industriemaschinen" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Shenzhen Jt Automation Equipment einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Shenzhen Jt Automation Equipment jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 59,3 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Shenzhen Jt Automation Equipment damit 68,52 Prozent über dem Durchschnitt (-9,21 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt -8,56 Prozent. Shenzhen Jt Automation Equipment liegt aktuell 67,86 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Shenzhen Jt Automation Equipment heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 61,24 Punkten, zeigt also an, dass Shenzhen Jt Automation Equipment weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Shenzhen Jt Automation Equipment auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 57,74). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Zusammen erhält das Shenzhen Jt Automation Equipment-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.

3. Technische Analyse: Die Shenzhen Jt Automation Equipment ist mit einem Kurs von 18,37 inzwischen -10,13 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +16,78 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Hold" ein.

