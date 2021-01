Shenzhen Jieshun Science And Industry: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

Für die Aktie Shenzhen Jieshun Science And Industry stehen per 14.01.2021, 22:12 Uhr 9.2 CNH an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Shenzhen Jieshun Science And Industry zählt zum Segment "Elektronische Geräte und Instrumente".

Nach einem bewährten Schema haben wir Shenzhen Jieshun Science And Industry auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 44,85 liegt Shenzhen Jieshun Science And Industry auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Dividende: Shenzhen Jieshun Science And Industry schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,43 % und somit 1,66 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,09 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Shenzhen Jieshun Science And Industry konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Shenzhen Jieshun Science And Industry auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

