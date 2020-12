Shenzhen Jieshun Science And Industry: Wer hätte das gedacht?

Für die Aktie Shenzhen Jieshun Science And Industry aus dem Segment "Elektronische Geräte und Instrumente" wird an der heimatlichen Börse Shenzhen am 28.12.2020, 10:53 Uhr, ein Kurs von 9.3 CNH geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Shenzhen Jieshun Science And Industry liegt mit einem Wert von 43,94 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" von 0, Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,43 Prozent und liegt damit 1,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten, 2,09). Die Shenzhen Jieshun Science And Industry-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Shenzhen Jieshun Science And Industry. Die Diskussion drehte sich an einem Tag vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An einem Tag waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Shenzhen Jieshun Science And Industry daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Shenzhen Jieshun Science And Industry von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Shenzhen Jieshun Science And Industry?

