Shenzhen Jieshun Science And Industry: Was wird sich hier jetzt tun?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Shenzhen Jieshun Science And Industry, die im Segment "Elektronische Geräte und Instrumente" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 23.10.2019, 20:31 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 9.48 CNH.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Shenzhen Jieshun Science And Industry derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 7,99 CNH, womit der Kurs der Aktie (9,33 CNH) um +16,77 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 9,45 CNH. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -1,27 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Dividende: Derzeit schüttet Shenzhen Jieshun Science And Industry höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 1,04 Prozentpunkte (3,15 % gegenüber 2,11 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Shenzhen Jieshun Science And Industry für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Shenzhen Jieshun Science And Industry für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Shenzhen Jieshun Science And Industry insgesamt ein "Buy"-Wert.