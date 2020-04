Shenzhen Investment: Klartext!

Am 24.04.2020, 15:21 Uhr notiert die Aktie Shenzhen Investment an ihrem Heimatmarkt Hong Kong mit dem Kurs von 2.3 HKD.

Wie Shenzhen Investment derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 5,08 liegt Shenzhen Investment unter dem Branchendurchschnitt (83 Prozent). Die Branche "" weist einen Wert von 29,41 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,3 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Shenzhen Investment damit 22,7 Prozent unter dem Durchschnitt (2,4 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "" beträgt 2,4 Prozent. Shenzhen Investment liegt aktuell 22,7 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Shenzhen Investment investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 7,53 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche einen Mehrertrag in Höhe von 3,11 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.