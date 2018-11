Shenzhen Institute Of Building Research: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Shenzhen Institute Of Building Research-Schlusskurs wurde am 15.11.2018 an der Heimatbörse Shenzhen mit 21,92 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Forschungs- und Beratungsdienste".

Nach einem bewährten Schema haben wir Shenzhen Institute Of Building Research auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Institute Of Building Research-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 31,03 CNY. Der letzte Schlusskurs (21,92 CNY) weicht somit -29,36 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (23,33 CNY) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,04 Prozent), somit erhält die Shenzhen Institute Of Building Research-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Shenzhen Institute Of Building Research-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 77,11 und liegt mit 79 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Commercial Services) von 43,03. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Shenzhen Institute Of Building Research auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

3. Dividende: Shenzhen Institute Of Building Research schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Commercial Services auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,31 % und somit 1,89 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,2 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".