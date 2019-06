Shenzhen-Hong Kong-Macao International Auto Show 2019: Vorhang auf für die Konzeptstudie SKODA VISION GT (FOTO)

Mladá Boleslav/Shenzhen (ots) -- SKODA zeigt einen ersten Ausblick auf dynamisch designtesCity-SUV für den chinesischen Markt- VISION GT ist mit kompakten Proportionen, großzügigemRaumangebot und elegant-dynamischem Design perfekt aufBedürfnisse der chinesischen Kunden zugeschnitten- China ist weltweit der einzige Markt, auf dem SKODA demnächstfünf verschiedene SUV-Modelle anbietetBei der Shenzhen-Hong Kong-Macao International Auto Show 2019, dienoch bis 9. Juni 2019 andauert, bietet SKODA einen ersten Ausblickauf das nächste Mitglied seiner SUV-Familie in China. DieKonzeptstudie VISION GT ist ein perfekt auf die Bedürfnisse deschinesischen Marktes zugeschnittenes City-SUV. Es vereint kompakteDimensionen mit großzügigen Platzverhältnissen im Innenraum, bietetmodernste Technikfeatures und betont durch ein sportlich-elegantesCoupédesign seinen dynamischen Anspruch. Noch in diesem Jahrpräsentiert SKODA die Serienversion der VISION GT. China wird dannweltweit der einzige Markt sein, auf dem der tschechischeAutohersteller fünf verschiedene SUV-Modelle anbietet.Mit der sportlichen, dynamischen und emotionalen Gestaltung derVISION GT setzt SKODA seine expressive SUV-Designsprache konsequentfort. An der Frontpartie stechen die neuen vertikalen Leisten amKühlergrill hervor. Sie spiegeln die Lichtleiste wider und schaffenso einen dynamischen, dreidimensionalen Licht-und-Schatten-Effekt.Die scharf gezeichneten Matrix-LED-Scheinwerfer bestehen aus sechskristallförmigen Elementen. Zusammen bilden sie einen fliegendenPfeil und verweisen damit wirkungsvoll auf das traditionsreicheMarkenlogo von SKODA. Das elegant in Schwarz gehaltene Dach geht mitseiner sanft abfallenden Linie nahtlos in das coupéhafte Heck über.Das Design der Rücklichter interpretiert die für SKODA typischeC-Form auf ganz neue Weise. In der Seitenansicht bestimmen präziseLinien auf den Fahrzeugflanken den visuellen Eindruck.Dank ihrer kompakten Ausmaße ist die SKODA VISION GT ideal für denurbanen Raum geeignet: Das City-SUV ist 4.416 mm lang, 1.906 mm breitund 1.633 mm hoch. Der lange Radstand von 2.611 mm legt die Basis füreinen SKODA typisch überdurchschnittlich geräumigen Innenraum derVISION GT.Die Serienversion der SKODA VISION GT wird noch in diesem Jahr dieSUV-Familie der Marke auf dem chinesischen Markt erweitern. China istdann der weltweit einzige Markt, auf dem SKODA gleich fünfverschiedene SUV-Modelle anbietet. Die Palette startet mit dem großenSKODA KODIAQ und dem SKODA KAROQ, der 50 mm länger ist als seineuropäisches Pendant. Die chinesische Version des SKODA KAMIQ, derSKODA KODIAQ GT sowie die künftige Serienversion der VISION GT - diealle exklusiv für China und in China entwickelt wurden -komplettieren das SUV-Portfolio auf dem größten Einzelmarkt vonSKODA.Für SKODA gilt die SUV-Modelloffensive als wichtige Säule derWachstumsstrategie sowohl in China als auch weltweit. Im Jahr 2018erzielte SKODA auf dem chinesischen Markt ein stärkeres Wachstum alsjeder andere europäische Autohersteller. Trotz schwierigerwirtschaftlicher Rahmenbedingungen steigerte die tschechische Markeihre Auslieferungen gegenüber dem Vorjahr um 4,9 Prozent auf 341.000Fahrzeuge.Bereits 1936 unterhielt SKODA AUTO fünf Handelsvertretungen inChina. 2007 stieg der tschechische Hersteller wieder in denchinesischen Markt ein. Seit 2010 ist China der weltweit größteEinzelmarkt von SKODA.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell