Shenzhen Hepalink Pharmaceutical: Endlich geschafft?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Shenzhen Hepalink Pharmaceutical, die im Segment "Arzneimittel" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 24.07.2018 an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 19,59 CNH.Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Hepalink Pharmaceutical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 18,28 CNH. Damit liegt der letzte Schlusskurs (19,59 CNH) deutlich darüber (Unterschied +7,17 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Dieser beträgt aktuell 22,68 CNH, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-13,62 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Shenzhen Hepalink Pharmaceutical ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Die Shenzhen Hepalink Pharmaceutical-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

