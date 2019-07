Shenzhen Hekeda Precision Cleaning EquipmentWar das alles, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Am 28.07.2019, 02:00 Uhr notiert die Aktie Shenzhen Hekeda Precision Cleaning Equipment an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 18.15 CNY. Das Unternehmen gehört zum Segment "Industriemaschinen".

Unser Analystenteam hat Shenzhen Hekeda Precision Cleaning Equipment auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Shenzhen Hekeda Precision Cleaning Equipment in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Shenzhen Hekeda Precision Cleaning Equipment-RSI ist mit einer Ausprägung von 62,28 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 53,53, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Shenzhen Hekeda Precision Cleaning Equipment in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Shenzhen Hekeda Precision Cleaning Equipment haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Shenzhen Hekeda Precision Cleaning Equipment bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.