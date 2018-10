Shenzhen Frd Science: Eine Gewinnchance?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Shenzhen Frd Science, die im Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 28.09.2018 an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 37,35 CNY.

Wie Shenzhen Frd Science derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Shenzhen Frd Science. Die Diskussion drehte sich an allen betrachteten Tagen vor allem um negative Themen, es gab keine positive Diskussion zu verzeichnen. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Shenzhen Frd Science daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Shenzhen Frd Science von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Shenzhen Frd Science investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,13 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Hardware einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,78 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Shenzhen Frd Science-Aktie ein "Hold"-Rating.