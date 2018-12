Shenzhen Forms Syntron Information: Ein Wunder?

Shenzhen Forms Syntron Information weist zum 19.12.2018 einen Kurs von 11,89 CNY an der BörseShenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "IT-Beratung und andere Dienstleistungen" geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 1,16 % ist Shenzhen Forms Syntron Information im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (1,4 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,24 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Shenzhen Forms Syntron Information konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Shenzhen Forms Syntron Information auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8,63. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Shenzhen Forms Syntron Information zahlt die Börse 8,63 Euro. Dies sind 88 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Software" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 72,9. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.