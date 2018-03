Shenzhen Fashion Week (Herbst/Winter) 2018: Neueste Kollektion von Esa Liang schöpft Inspiration von Großmutters Garderobe und verbindet das Alte mit dem Neuen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 18. März stellte dieModedesignerin Esa Liang im Rahmen der Shenzhen Fashion Week(Herbst/Winter) 2018 ihre neueste Kollektion mit dem Thema "OmasZuhause" vor. Basierend auf ihren Kindheitserinnerungen mischte FrauLiang bei der Kreation ihrer Designs das Klassische mit demZeitgenössischen und präsentierte der Modenschau eine Kollektionvoller Kontraste. Esa lädt ihre Klienten ein, das traditionelleZuhause ihrer Großmutter und deren hinreißende Garderobe, die Teildieses Zuhauses war, zu erkunden. Das Zuhause und die Garderobebilden die Geschichte hinter ihrer neuesten Kollektion, eineGeschichte die Esa jedem erzählen möchte.Mode bedeutet nicht nur, wie man sich kleidet, sondern ist aucheine Art, seine Persönlichkeit auszudrücken und über die vorgefasstenMeinungen, die man über sich selbst hat, hinauszugehen. "You must bedifferent - Du musst anders sein", das ist das Motto von Esa Liang,einer der führenden einheimischen Designermarken Chinas. Derübertriebene Einsatz von dunklen Farben, die Rebellion, jedoch miteinem Unterton der Angst, der bis zu einem Hauch von Paranoia reicht,spiegeln die Definition der Designerin von sich selbst wider. FrauLiang, die stets das betont, was eine Person anders und einzigartigmacht, wählte "Omas Zuhause" als das Thema der Kollektion, um derenKontrast zu untermauern. Angefangen mit ihrem Geburtsort - dem altenHaus ihrer Großmutter in einem traditionellen Chaoshan-Dorf - alsAusgangspunkt, von dem aus sie sich an ihre Kindheit erinnert, hatFrau Liang das Alte mit dem Zeitgenössischen kombiniert, dieUnterschiede betont und dabei gleichzeitig versucht, eine feineBalance zu finden. Viele Details des alten Hauses, wie dieausgehöhlten Möbel, die geschnitzten Türrahmen, der Ahnentempel unddie Laternen, inspirierten sie während der Designphase. Passend zumThema hat Frau Liang den Kleidern einen nationalistischen Stilverliehen, jedoch auch silberne Accessoires und andere Requisitenhinzugefügt, die der Kollektion ein Retro-Feeling verpassen, das esjedoch schafft, die gewünschte Ausgewogenheit und Harmoniebeizubehalten. Die Kollektion präsentiert die breiteste Palette anFarben seit der Gründung der Marke vor fünf Jahren. Das Schwarz-Weiß,das sie in ihrer Jugend bevorzugte ist mittlerweile ihrergegenwärtigen Vorliebe für ein volles Farbspektrum gewichen. FrauLiang sagte, dass mit 30 ein ideales Alter erreicht sei, da man nichtmehr einfach etwas zu tut, ohne dabei die Folgen zu berücksichtigen.Ihre Marke und ihr Team sind in den letzten fünf Jahren reifergeworden. Zusätzlich zu dem, was sie durch ihre Arbeit gelernt hat,ist sie vor allem in ihrem Denken offener und rationaler geworden.Frau Liang und ihre Kleider begeistern vielleicht nicht direkt aufden ersten Blick, aber sobald man die Gelegenheit gehabt hat, sie zuerleben, wird man nicht enttäuscht sein. Sie hat die Geschichte ihrerGroßmutter durch die Sprache der Mode neu erzählt.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/655722/Esa_Liang_Fashion_week.jpgPressekontakt:Jinshan Li+86 135-2225-1802js_5151@126.comOriginal-Content von: Esa Liang, übermittelt durch news aktuell