Shenzhen Expressway: Faktencheck!

Der Kurs der Aktie Shenzhen Expressway stand am 23.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 7,26 HKD. Der Titel wird der Branche "Autobahnen und Gleisanlagen" zugerechnet.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Shenzhen Expressway auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 9,62 liegt Shenzhen Expressway unter dem Branchendurchschnitt (52 Prozent). Die Branche "Engineering & Construction Svcs" weist einen Wert von 20,14 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

