Shenzhen Easttop Supply Chain Management: DAS sind mal Neuigkeiten!

Für die Aktie Shenzhen Easttop Supply Chain Management aus dem Segment "Luftfracht und Logistik" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shenzhen am 25.07.2018 ein Kurs von 34,13 CNY geführt.Unsere Analysten haben Shenzhen Easttop Supply Chain Management nach 5 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Shenzhen Easttop Supply Chain Management wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Shenzhen Easttop Supply Chain Management auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

