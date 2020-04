Shenzhen Desay Battery: Hoch bewertet?

Der Kurs der Aktie Shenzhen Desay Battery steht am 21.04.2020, 20:31 Uhr an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 37.16 CNH. Der Titel wird der Branche "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Shenzhen Desay Battery einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Shenzhen Desay Battery jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Shenzhen Desay Battery nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 0,32 Prozentpunkte (1,85 % gegenüber 2,17 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Shenzhen Desay Battery-Aktie beträgt dieser aktuell 38,36 CNH. Der letzte Schlusskurs (37,88 CNH) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-1,25 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Shenzhen Desay Battery somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (41 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,61 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Shenzhen Desay Battery-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. In Summe wird Shenzhen Desay Battery auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Shenzhen Desay Battery für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Shenzhen Desay Battery für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Shenzhen Desay Battery insgesamt ein "Sell"-Wert.